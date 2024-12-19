Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине

«Что касается мирных инициатив Китайской Народной Республики — это и мирные инициативы Бразилии, и Южно-Африканской Республики. Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является такой сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон — ни Украине, ни России», — сказал Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.