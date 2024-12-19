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Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР искренними попытками поиска решений урегулирования вокруг Украины.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Что касается мирных инициатив Китайской Народной Республики — это и мирные инициативы Бразилии, и Южно-Африканской Республики. Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является такой сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон — ни Украине, ни России», — сказал Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин Владимир