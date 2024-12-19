Путин ответил на вопрос, выполнил ли он завет Ельцина

«Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что ушли от края пропасти. Я считаю, что все что происходило с Россией, вело нас к полной и тотальной утрате нашего суверенитета. А без этого Россия не может существовать», — сказал Путин.
В вопросе журналист «Би-би-си» упомянул военную операцию и новое расширение НАТО, которое, по его словам, было вызвано конфликтом на Украине.
Путин в ответ напомнил, что Ельцина на Западе до поры до времени «все хлопали по плечу». Но как только он «поднял голос», то сразу же стали критиковать.
Материал дополняется