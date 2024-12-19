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Путин ответил на вопрос, выполнил ли он завет Ельцина

Президент России Владимир Путин считает, что ему удалось уберечь Россию. Так он ответил на вопрос журналиста «Би-би-си», выполнил ли он просьбу бывшего президента Бориса Ельцина «Берегите Россию». РБК ведет прямую трансляцию.

Источник: РИА "Новости"

«Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что ушли от края пропасти. Я считаю, что все что происходило с Россией, вело нас к полной и тотальной утрате нашего суверенитета. А без этого Россия не может существовать», — сказал Путин.

В вопросе журналист «Би-би-си» упомянул военную операцию и новое расширение НАТО, которое, по его словам, было вызвано конфликтом на Украине.

Путин в ответ напомнил, что Ельцина на Западе до поры до времени «все хлопали по плечу». Но как только он «поднял голос», то сразу же стали критиковать.

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Путин Владимир