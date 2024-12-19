Выборы президента Белоруссии в 2025 году

Своим мнением о будущих выборах и современных реалиях, в которых будет проходить голосование, поделилась эксперт в области политических коммуникаций, аналитик и медиатехнолог Анна Богачева: «Прошлые выборы в Белоруссии привели к масштабным протестам и вскрыли многие внутренние проблемы государства. Несмотря на серьезные риски вплоть до смены политического режима, белорусская власть смогла тогда устоять и сделать определенные выводы. В этот раз голосование будет проводиться уже в другом историческом и политическом контексте. Началась специальная военная операция, которая изменила и отношения с Россией, и положение Белоруссии в европейском поле. Пусть страна не участвует напрямую в конфликте, но от ее позиции и позиции населения по этому вопросу зависят многие моменты в противостоянии».