Выборы президента Белоруссии в 2025 году

Новый год для многих людей связан с изменениями в жизни. Белорусам в первом месяце 2025 года предстоит сделать важный шаг — выбрать главу государства. Подробно объясним, как будут организованы очередные выборы президента Белоруссии и кто претендует на пост главы республики. Своим мнением поделился и эксперт-политолог.
Дата проведения выборов президента Белоруссии в 2025 году
Седьмые президентские выборы в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Такую дату утвердили на заседании Палаты представителей Национального собрания страны.
При этом досрочное голосование для тех избирателей, которые не смогут этого сделать в установленные сроки, начнется 21 января 2025 года.
Как проходят президентские выборы в Белоруссии по Конституции
Собрали главное о процедуре проведения выборов президента союзной страны.
Избирательная система
Выборы президента назначаются Палатой представителей после Национального собрания Республики Беларусь не позднее чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента.
В статье 80 Конституции страны указано, что главой Белоруссии может быть гражданин республики по рождению в возрасте от 40 лет и старше. Он также должен прожить в стране до участия в выборах не менее 20 лет. Наличие иностранного гражданства или вида на жительства в другом государстве не допускается.
Согласно действующим законам республики, президент избирается непосредственно народом на пять лет. Правила при этом следующие:
- Всеобщее избирательное право. Возможность выбрать главу страны имеют все граждане Белоруссии, достигшие 18 лет, не ограниченные в свободе и не находящиеся на принудительном лечении.
- Свободные выборы. Избиратели сами решают, будут принимать участие в голосовании или нет.
- Равное избирательное право. Каждый гражданин, независимо от его социального положения, имеет один голос.
- Тайное голосование. Не допускается контроль над тем, за кого именно отдают свой голос избиратели.
Регистрация кандидатов
Чтобы стать кандидатом в президенты Белоруссии, необходимо собрать в свою поддержку как минимум 100 тысяч подписей граждан. Для этого потенциальный кандидат формирует инициативную группу, состоящую не менее чем из 100 человек. Эту группу нужно зарегистрировать в Центральной избирательной комиссии не позднее чем за 85 дней до выборов.
После регистрации инициативная группа получает специальное свидетельство и начинает сбор подписей. Когда последние собраны, списки передают в Центральную избирательную комиссию. Но не позднее чем за 50 дней до выборов, где проводят тщательную проверку.
Также кандидат обязан представить в ЦИК свою биографию, сведения об образовании, месте работы и трудовом стаже. Кроме того, в список документов входят декларации о доходах на кандидата и на проживающих вместе с ним родственников.
Предвыборная агитация
Затем зарегистрированный кандидат приступает к предвыборной агитации. По закону он может:
- распространять агитационные материалы;
- организовывать встречи с избирателями;
- проводить согласованные митинги и другие массовые мероприятия;
- выступать в СМИ.
При общении с гражданами кандидат волен представить предвыборную программу. Однако ему запрещено пропагандировать войну и свержение политического строя. Нельзя также оскорблять соперников по предвыборной гонке.
В день голосования любая агитация строго запрещена.
День выборов и досрочное голосование
За десять дней до выборов каждый избиратель должен получить уведомление, где будет указан адрес его избирательного участка и время. Голосование проводят в день выборов президента Белоруссии с 8:00 до 20:00. Чтобы получить допуск к бюллетеням, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Также существует возможность проголосовать досрочно. В том случае, если человек не может прийти на участок в основной день, у него есть пять дней до выборов. За эти дни он должен определиться с кандидатом и отдать ему свой голос.
Подведение итогов выборов
После завершения подсчета голосов Центральная избирательная комиссия официально утверждает результаты выборов. В 2025 году окончательные цифры должны огласить 5 февраля. Если понадобится второй тур, его проведут до 9 февраля.
Затем определят дату инаугурации, когда избранный президент официально вступит в должность.
Кто может участвовать в голосовании на выборах президента Белоруссии
Выбирать президента могут все совершеннолетние граждане Белоруссии. Однако такая возможность недоступна для тех, кто признан судом недееспособным, и лиц, отбывающие наказание в местах лишения свободы.
При явке на участок избиратель, получивший ранее соответствующее уведомление, должен предъявить при получении бюллетеня паспорт, идентификационную карту гражданина или один из следующих документов:
- военный билет для граждан на действительной службе;
- водительское удостоверение;
- пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (в том случае, если есть фотография);
- служебное удостоверение для сотрудников государственных органов;
- студенческий билет или билет учащегося;
- справку, подтверждающая личность (в случае потери паспорта или ID-карты).
Список кандидатов в президенты Белоруссии в 2025 году
В выборах президента 2025 года приняли участие сразу несколько инициативных групп, каждая из которых предложила своего кандидата.
Все нужные документы для регистрации в ЦИК подали глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, представитель Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а также Анна Канопацкая.
Последними из всех документы подала группа, поддерживающая действующего президента страны Александра Лукашенко. Его своими подписями поддержало огромное количество граждан — в 15 раз больше, чем нужно для прохода порога.
Где можно проголосовать за президента Белоруссии
К середине декабря специалисты ЦИК завершили этап образования избирательных участков. На территории Белоруссии для выборов президента откроют 5325 пунктов.
Самое большое количество участков сформировали в Минской, Гомельской и Брестской областях — 894, 925 и 861 соответственно.
В Минске заработает 701 пункт, 683 участка откроется в Могилевской области, 672 — в Витебской, 589 — в Гродненской.
Могут ли граждане Белоруссии проголосовать за президента на территории России
В 2025 году избирательных участков за пределами Белоруссии организовывать пока не планируют. Подобную возможность законодатели исключили из Избирательного кодекса страны. Для тех граждан, которые приедут из-за рубежа и не имеют в стране регистрации и постоянной прописки, выделят один из участков в Минске.
Стоит отметить, что на прошлых выборах президента условия были несколько другими. В 2020 году жители союзного государства могли проголосовать на территории Российской Федерации в трех местах:
1. Посольство Белоруссии в Москве на улице Маросейка, д. 17/6, строение 3.
2. Отделение посольства в Санкт-Петербурге на улице Бонч-Бруевича, д. 3.
3. Отделение посольства в Калининграде на улице Дмитрия Донского, д. 35а.
Как проводится подсчет голосов на президентских выборах
Результаты выборов президента Беларуси в 2025 году будут подсчитывать в несколько этапов. Сначала количество голосов на каждом из участков установит местная комиссия. Затем эти данные соберут и проанализируют на уровне районов.
Позже проверку количества голосов по каждому из кандидатов проведут по областям. И только когда будут собраны подтвержденные данные по всем регионам, ЦИК подведет окончательные итоги.
Выборы президента в Белоруссии признаются действительными, если в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.
Кандидат становится новым президентом, если за него проголосуют половина или более от всех пришедших на участки избирателей. В том случае, если точный победитель не определился, — проводят второй тур выборов.
Мнение эксперта: как выборы президента Белоруссии могут повлиять на страну
Своим мнением о будущих выборах и современных реалиях, в которых будет проходить голосование, поделилась эксперт в области политических коммуникаций, аналитик и медиатехнолог Анна Богачева: «Прошлые выборы в Белоруссии привели к масштабным протестам и вскрыли многие внутренние проблемы государства. Несмотря на серьезные риски вплоть до смены политического режима, белорусская власть смогла тогда устоять и сделать определенные выводы. В этот раз голосование будет проводиться уже в другом историческом и политическом контексте. Началась специальная военная операция, которая изменила и отношения с Россией, и положение Белоруссии в европейском поле. Пусть страна не участвует напрямую в конфликте, но от ее позиции и позиции населения по этому вопросу зависят многие моменты в противостоянии».
По словам эксперта, за минувшие годы внутри страны провели серьезную работу против оппозиции, и сегодняшние противники Лукашенко вряд ли смогут консолидироваться даже для протестного голосования, не говоря уже о масштабных акциях на улице. Лидеров у таких сил нет, поддержка со стороны Европы сократилась, а население занято социальными проблемами.
«Ни у кого практически нет сомнений, что лидирующие позиции на этих выборах окажутся у действующего президента. Основной задачей государства на этих выборах будет доказать их легитимность и транспарентность, для чего, безусловно, будут привлечены международные наблюдатели. Белоруссии важно сохранить теплые отношения с Россией, но становиться при этом 90-м субъектом РФ страна не собирается. Значит, она должна сохранять собственную повестку как в международном поле, так и в вопросах своего развития», — резюмировала Богачева.
Результаты выборов президента Белоруссии
Итоги голосования станут известны позднее. Им победителя должны огласить 5 февраля.
Главное о выборах президента Белоруссии в 2025 году
Собрали основные факты, которые важно знать о выборах в соседней стране.
1. Седьмые выборы президента в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
2. Жителям страны старше 18 лет предстоит выбирать среди нескольких кандидатов. При этом президентом в Белоруссии могут быть только граждане по рождению старше 40 лет, прожившие в республике как минимум 20 лет.
3. Отдать свой голос за кандидата граждане смогут на 5325 избирательных участках страны. С собой нужно обязательно иметь документ, подтверждающий личность. Гражданам Белоруссии, которые находятся в других странах, для выборов придется временно приехать в Минск.
4. Выборы будут признаны состоявшимися, если на участки придут более 50% избирателей. Президентом станет тот кандидат, за которого проголосует более половины из них.
5. Главный фаворит, по мнению общественности и экспертов — действующий президент Александр Лукашенко. Он с наибольшей долей вероятности одержит победу в голосовании.
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Эксперт: Анна Богачева, эксперт в области политических коммуникаций, аналитик и медиатехнолог