Владимир Путин ответил на жалобу жительницы Башкирии

Рашида Гаютдинова пожаловалась на нехватку инсулина.
Глава государства подчеркнул, что Россия сегодня вкладывает десятки миллиардов рублей в фармакологию страны и назвал это направление работы одним из важнейших.
— Мы должны выйти на 90 процентов самообеспечения по жизненно необходимым препаратам к 2023 году, а по медицинским изделиям и расходникам — на 40 процентов, — пояснил он.
Владимир Владимирович подчеркнул, что Россия выпускает собственные препараты, производит необходимые в медицине вещества и ложные лекарства. Корень проблемы с обеспечением необходимыми препаратами на местах он назвал сбои в работе чиновников, затянутые торги и бюрократические проволочки.
— Правительство выделяет необходимые суммы для обеспечения этого вопроса, — сказал он. — Но, конечно, есть недоработки на разных уровнях при доведении препаратов и медизделий до людей.