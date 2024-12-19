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Владимир Путин ответил на жалобу жительницы Башкирии

В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом журналисты зачитали обращение жительницы Нефтекамска.

Источник: РИА "Новости"

Рашида Гаютдинова пожаловалась на нехватку инсулина.

Глава государства подчеркнул, что Россия сегодня вкладывает десятки миллиардов рублей в фармакологию страны и назвал это направление работы одним из важнейших.

— Мы должны выйти на 90 процентов самообеспечения по жизненно необходимым препаратам к 2023 году, а по медицинским изделиям и расходникам — на 40 процентов, — пояснил он.

Владимир Владимирович подчеркнул, что Россия выпускает собственные препараты, производит необходимые в медицине вещества и ложные лекарства. Корень проблемы с обеспечением необходимыми препаратами на местах он назвал сбои в работе чиновников, затянутые торги и бюрократические проволочки.

— Правительство выделяет необходимые суммы для обеспечения этого вопроса, — сказал он. — Но, конечно, есть недоработки на разных уровнях при доведении препаратов и медизделий до людей.

Путин Владимир