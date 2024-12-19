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Лукашенко встретился с министром инвестиций ОАЭ

19 декабря, Абу-Даби /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Накануне по прибытии с рабочим визитом в ОАЭ Александр Лукашенко заявил, что хотел бы за несколько дней обсудить ряд вопросов в отношениях двух стран, встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси и инвестируют в экономику страны.

По информации пресс-службы белорусского лидера, у Александра Лукашенко в ОАЭ запланирован ряд встреч и переговоров. В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес. Холдинговая компания ADQ — государственная инвестиционно-девелоперская компания, базирующаяся в Абу-Даби. Основана в 2018 году.

По состоянию на 2023 год холдинг управлял активами на сумму около $196 млрд, что сделало его 10-м по величине суверенным фондом благосостояния в мире.

Цели и задачи холдинга: поддерживать экономический рост и диверсификацию, инвестировать в устойчивые и инновационные проекты, расширять глобальное присутствие ОАЭ в стратегических секторах. Основные направления инвестирования: энергетика и коммунальные услуги, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, транспорт и логистика, здравоохранение и фармацевтика, финансовые услуги, промышленность и добыча полезных ископаемых.

Лукашенко Александр