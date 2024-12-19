Лукашенко встретился с министром инвестиций ОАЭ

Накануне по прибытии с рабочим визитом в ОАЭ Александр Лукашенко заявил, что хотел бы за несколько дней обсудить ряд вопросов в отношениях двух стран, встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси и инвестируют в экономику страны.