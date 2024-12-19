Путин рассказал о поставках российского газа и транзите через Украину

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Украина перекрыла поставки газа из России европейским потребителям, хотя существование Украины зависит от Запада, и от Европы в частности, заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Украина отказалась от продления транзитного контракта, хотя получала от нас 700−800 миллионов долларов за контракт. Создаёт им [европейцам] проблемы, хотя клюёт у них с руки», — заявил Путин.
Он подтвердил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
«Но “Газпром” это переживет», — уточнил российский лидер.
Он также подчеркнул, что потребности в энергоносителях для мировой экономики растут, и Россия будет наращивать долю на глобальном рынке СПГ.
«Потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики, они все равно продолжают (расти), потребность растет, она будет расти, это не наши данные, это данные мировых институтов экономических. И просто этот продукт будет востребован на мировых рынках, мы будем продолжать это делать, и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ».
Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия (в совмещенном формате) с президентом России Владимиром Путиным прошла в Москве. По данным СМИ, за день до ее начала в специально сформированный в начале декабря колл-центр обратились более 1,6 миллиона человек. Среди актуальных вопросов, адресованных россиянами президенту, — жилищные вопросы, медицинское обслуживание и транспортная доступность, состояние дорог.
Мероприятие оказалось продолжительнее прошлогоднего: тогда оно прошло за 4 часа 3 минуты. Рекорд был установлен в 2020 году, когда совмещенные прямая линия и пресс-конференция продлились 4 часа 30 минут.