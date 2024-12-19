Путин рассказал о поставках российского газа и транзите через Украину

«Потребности в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики, они все равно продолжают (расти), потребность растет, она будет расти, это не наши данные, это данные мировых институтов экономических. И просто этот продукт будет востребован на мировых рынках, мы будем продолжать это делать, и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ».