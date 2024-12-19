Сколько длились пресс-конференции Путина. Инфографика

Одна из самых длительных прямых линий прошла в 2013 году — Путин отвечал на вопросы 4 часа и 47 минут. Самая долгая пресс-конференция состоялась в 2008 году — она заняла 4 часа 40 минут. За это время журналисты задали главе государства 106 вопросов. Первая пресс-конференция Путина в качестве президента была и самой короткой — в 2001 году мероприятие длилось всего 1 час 35 минут и включало 22 вопроса. Как сообщила ведущая «Итогов года — 2024» Александра Суворова, если сложить все время, которое Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 64 часов.