Итоги года с Владимиром Путиным: какие вопросы задавали президенту новосибирцы

По словам Путина, работа в аграрной сфере становится всё более привлекательной благодаря внедрению научных технологий. Он отметил важность постоянного обсуждения этой темы и создания соответствующих условий для молодежи. Президент также добавил, что в отрасли планируется активное привлечение студентов, а производителям следует самостоятельно организовывать целевые места в образовательных учреждениях.