Итоги года с Владимиром Путиным: какие вопросы задавали президенту новосибирцы

Во время прямой линии с Владимиром Путиным на экранах всплывали вопросы от жителей России. Среди них были и вопросы от новосибирцев. МК в Новосибирске собрал главное:
— Жители города подняли вопрос о продолжении строительства метро, в частности, о необходимости завершения работ на станции «Спортивная» и проектировании продолжения Дзержинской линии;
— также был затронут вопрос о строительстве приюта для бездомных животных. Местный житель выразил обеспокоенность отсутствием государственных приютов в городе;
— сибиряки пожаловались на высокие ставки по ипотечным кредитам, которые достигают 26−28%;
— жители региона активно интересовались проблемами в системе здравоохранения, включая доступность медицинских услуг и качество обслуживания;
— вопросы жилищного строительства и обеспечения жильем также занимали важное место среди обращений новосибирцев;
— помимо этого, сибиряки интересовались темами, связанными с пенсионной системой и внутренней политикой страны.
Президент ответил только на вопрос журналисты из Новосибирска о нехватке молодых специалистов в сельском хозяйстве.
По словам Путина, работа в аграрной сфере становится всё более привлекательной благодаря внедрению научных технологий. Он отметил важность постоянного обсуждения этой темы и создания соответствующих условий для молодежи. Президент также добавил, что в отрасли планируется активное привлечение студентов, а производителям следует самостоятельно организовывать целевые места в образовательных учреждениях.