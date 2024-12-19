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Итоги года с Владимиром Путиным: какие вопросы задавали президенту новосибирцы

Стало известно, какие темы больше всего интересовали новосибирцев во время прямой линии с Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Во время прямой линии с Владимиром Путиным на экранах всплывали вопросы от жителей России. Среди них были и вопросы от новосибирцев. МК в Новосибирске собрал главное:

— Жители города подняли вопрос о продолжении строительства метро, в частности, о необходимости завершения работ на станции «Спортивная» и проектировании продолжения Дзержинской линии;

— также был затронут вопрос о строительстве приюта для бездомных животных. Местный житель выразил обеспокоенность отсутствием государственных приютов в городе;

— сибиряки пожаловались на высокие ставки по ипотечным кредитам, которые достигают 26−28%;

— жители региона активно интересовались проблемами в системе здравоохранения, включая доступность медицинских услуг и качество обслуживания;

— вопросы жилищного строительства и обеспечения жильем также занимали важное место среди обращений новосибирцев;

— помимо этого, сибиряки интересовались темами, связанными с пенсионной системой и внутренней политикой страны.

Президент ответил только на вопрос журналисты из Новосибирска о нехватке молодых специалистов в сельском хозяйстве.

По словам Путина, работа в аграрной сфере становится всё более привлекательной благодаря внедрению научных технологий. Он отметил важность постоянного обсуждения этой темы и создания соответствующих условий для молодежи. Президент также добавил, что в отрасли планируется активное привлечение студентов, а производителям следует самостоятельно организовывать целевые места в образовательных учреждениях.

Путин Владимир