Путин ответил на вопрос об отсутствии льготных лекарств в Крыму

«Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объеме. Вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Конечно, я еще обязательно поговорю с коллегами в правительстве в субъектах. Нужно просто вовремя все делать».
Аналогичная ситуация с обеспеченностью инсулином, сказал президент, а также прокомментировал вопрос с перебоями поставок физраствора.
«Там дело не в физрастворах, а в упаковках. Там просто своевременно два ведомства — министерство промышлености и торговли и минздрав — не приняли решение по ценам на эту упаковку. И для производителя стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку заграницей. Но на сегодняшний день все решения приняты, очень надеюсь на то, что никаких сбоев не будет», — отметил российский лидер.
Он также подчеркнул, что сегодня отечественная фармакология производит собственные онкологические препараты. По жизненно важным и необходимым лекарствам на 90-процентную обеспеченность собственными препаратами планируется выйти к 2030 году, по медицинским изделиям — на 40% к тому же времени.
Задержки с льготными препаратами в Крыму обусловлены процедурой их закупки, пояснял ранее руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов. По его словам, в Крыму уже сейчас пересмотрена форма закупки льготных лекарственных препаратов, регулировки логистики и маршрутизации поставок.