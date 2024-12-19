Путин ответил на вопрос об отсутствии льготных лекарств в Крыму

«Там дело не в физрастворах, а в упаковках. Там просто своевременно два ведомства — министерство промышлености и торговли и минздрав — не приняли решение по ценам на эту упаковку. И для производителя стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку заграницей. Но на сегодняшний день все решения приняты, очень надеюсь на то, что никаких сбоев не будет», — отметил российский лидер.