Главные итоги 2024 года с Владимиром Путиным

«Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. И то, что люди, граждане России не в первый раз доверили мне возглавить государство, — это огромная честь. И я мог бы сказать, что я счастлив. Но знаете, это счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые наши люди не будут создавать нужное количество для России семей и заводить детей. Хочу, чтобы наши деятели искусства и ученые реализовали свои планы. Тогда я буду счастлив», — сказал президент.