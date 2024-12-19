Главные итоги 2024 года с Владимиром Путиным

Спецоперация
Ситуация на СВО меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта. Российские бойцы каждый день возвращают территории, площадь которых измеряется квадратными километрами. Первостепенные задачи спецоперации решаются. Наши военные действуют героически, возможности ВС РФ возрастают.
Не было никакого военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область и держаться там сейчас. Конкретную дату освобождения региона указать невозможно. Социальная инфраструктура, разрушенное жилье будут восстановлены. Жителям будут выдаваться сертификаты на ремонт жилья или на приобретение жилья в других субъектах.
Военнослужащим, которые участвуют в КТО в Курской области, произведут выплаты, как участникам СВО.
Минобороны необходимо ускорить принятие решений по выплатам семьям участников СВО, попавших в плен.
На Украине есть сторонники России, которые заинтересованы в свержении неонацистского режима.
Участники СВО подали 15 тыс. заявок на участие во втором этапе программы «Время героев».
Поставить проведение спецоперации на паузу — остановить боевые действия для короткого перемирия, значит, дать возможность противнику укрепить свои позиции. «Нам нужен мир, долгосрочный, прочный», — объяснил Путин.
Президент признался, что за время ведения спецоперации стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
Социально-экономические вопросы
Экономические итоги года: рост экономики России — 8%, рост промышленности — 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8%. Уровень безработицы на рекордно низком уровне — 2,3%. Уровень инфляции — 9,2−9,3%, но при этом выросли размеры реальной заработной платы и реальных доходов населения.
Рост цен в РФ связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями.
Дорожную сеть в ДНР приведут в соответствие с общероссийскими нормативами. Вокруг Азовского моря будет построена круговая трасса. Новые территории планируют развивать и восстанавливать, в том числе с поддержкой регионов-шефов.
Демографическая проблема остается острой. Рождаемость упала до 1,41%, чего недостаточно для воспроизводства населения. Показатель нужно увеличивать до 2,1%. Действует программа, инструменты совершенствуются: уникальное российское изобретение — маткапитал, семейная ипотека сохраняется.
При выдаче семейной ипотеки не должно быть лимитов, так как оформление жилищных кредитов связано с получением субсидий из бюджета. Ипотека под 2% остается в арктических, дальневосточных и новых регионах РФ.
Проблема с нехваткой лекарств будет решаться совместно с правительством.
Google и YouTube сами создали себе проблемы, не соблюдая законы РФ. Если YouTube изменит способы ведения деятельности, то у них не будет проблем.
Миграционный вопрос
Проблема мигрантов — острый вопрос не только для России, но и для Европы. Чтобы сокращать количество мигрантов, надо повышать производительность труда. При привлечении мигрантов необходимо знакомить их с русской культурой, языком, законами и ужесточать требования к ним.
Россия заинтересована в привлечении соотечественников, которые чаще всего являются высококвалифицированными специалистами.
Возможно, будет создано отдельное ведомство по мигрантам.
Возможности ракетного комплекса «Орешник»
«Орешник» — новое современное оружие средней дальности, которое, вопреки мнению западных экспертов, нельзя сбить западной техникой. Ракетный комплекс обладает дальностью до 5,5 тысяч км и уверенно преодолевает любые средства ПВО, в том числе установленные в Польше. Американская система ПВО THAAD на Украине проблемой для «Орешника» также не будет.
Президент предложил провести технологическую дуэль с НАТО: определить объект поражения в Киеве, окружить его силами ПВО западного производства, а Россия нанесет туда удар «Орешником».
Международные отношения
Обновленная ядерная доктрина предусматривает защиту безопасности Белоруссии.
Путин выразил готовность к переговорам с Трампом, с которым не общался более четырех лет. Президент отметил, что Россия будет в них участвовать как суверенная сильная держава, экономика которой растет, обороноспособность укрепляется. Принимать решения РФ будет без оглядки на чужое мнение, исходя из своих национальных интересов.
Россия открыта для переговоров с Украиной. В Стамбуле в 2022 году были достигнуты договоренности, но Киев отверг парафированный документ. Предварительных условий для старта переговоров нет. РФ готова вести диалог на базе договоренностей в Стамбуле и исходя из реалий «на земле» с легитимным представителем, в том числе с Владимиром Зеленским, если он пойдет на выборы.
Взаимоотношения РФ и Китая основаны на полном доверии и взаимоуважении. Оборот между странами в 2023 году достиг 220−240 млрд долларов. Действуют 600 инвестиционных проектов. Объединяет Россию и Китай также участие во Второй мировой войне. По оценкам экспертов, СССР во время военных действий потерял 27 млн человек, потери Китая — свыше 30 млн человек.
Решить палестинскую проблему можно, убрав причины ее возникновения: должны быть образованы два государства — Израиль и Палестина. Деятельность Израиля в Секторе Газа и на территории Ливана осуждается РФ. Также Россия осуждает захват территорий в Сирии Израилем.
Ситуация в Сирии
Происходящее в Сирии не является поражением России. РФ пришла в республику 10 лет назад, чтобы она не стала центром террористического анклава. Эта цель достигнута. Отношения с повстанческими группировками Россия сейчас поддерживает, все склоняются к тому, что российские военные базы должны остаться. База Хмеймим, возможно, будет использоваться для доставки гуманитарной помощи, как и база в Тартусе.
Ситуация в Керченском проливе после ЧП с танкерами
Это экологическая беда — почти 40% топлива из танкеров вытекли. По одной из версий следствия, капитаны судов нарушили правила и не ушли в укрытие.
В правительстве создана комиссия. В Краснодарском крае на уборке прибрежной полосы занято более четырех тысяч человек. В мае часть залегшего на дне мазута может выбрасываться на берег. Сейчас требуется принимать опережающие меры, чтобы минимизировать последствия. Танкеры будут транспортированы на берег.
Мошенники
Объемы жульничества нарастают. По статистике, только с территорий Украины мошенники «выманили» у россиян 250 млрд рублей. Возможно введение ограничений при выдаче займов — одобрять кредиты будут не сразу, а в течение нескольких часов или дней.
Убийство генерала Кириллова
Убийство начальника РХБЗ вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является терактом. Президент напомнил, что киевские власти многократно совершали теракты против россиян и Запад ни разу не осудил такие действия. Глава государства поблагодарил американского журналиста за то, что тот назвал убийство генерал-лейтенанта покушением.
Разное
Путин поделился, что хотел бы встречаться чаще с родными и близкими людьми. На вопрос о том, с кем из ушедших политических лидеров он хотел бы пообщаться, российский лидер назвал канцлера ФРГ Гельмута Коля, президента Франции Жака Ширака, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
Владимира Жириновского глава государства не считает предсказателем. По мнению Путина, лидер ЛДПР был экспертом, прогнозы которого были основаны на реальных знаниях, поэтому они сбываются.
Прогнозы о затоплении континентов из-за таяния льдов Путин слышал и считает, что России, возможно, надо готовиться заранее к приему беженцев из других стран, совершенствуя инфраструктуру в регионах.
Российский президент не осуждает действующего президента США Джо Байдена за помилование сына Хантера. По его мнению, президент США повел себя как человек, а не как политик.
Личную мечту Путин не раскрыл и не смог однозначно ответить на вопрос, считает ли он себя счастливым человеком.
«Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. И то, что люди, граждане России не в первый раз доверили мне возглавить государство, — это огромная честь. И я мог бы сказать, что я счастлив. Но знаете, это счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые наши люди не будут создавать нужное количество для России семей и заводить детей. Хочу, чтобы наши деятели искусства и ученые реализовали свои планы. Тогда я буду счастлив», — сказал президент.
Глава государства признался, что, когда узнает о достижениях россиян, то радуется за них, как за членов своей семьи, и к России относится как к своей семье.