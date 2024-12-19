Полковник Ходаренок: Зеленский задумал провести рождественский контрудар

На первый взгляд, подобные высказывания милы уху обычного российского гражданина. И информация о том, насколько все плохо в ВСУ, воспринимается у нас только положительно. Однако не надо забывать, что ~господин Арестович по сути дела ведет предвыборную кампанию, участвует в информационно-психологических операциях~ (вполне возможно, что в точном соответствии с планом оперативно-стратегической маскировки украинского Генштаба) и суть многих его заявлений порой сводится только к одному — «без меня на Украине все плохо, а стану президентом — произойдет резкий переворот к лучшему». К тому же многие считают экс советника офиса президента непревзойденным специалистом в области стратегии и военного искусства.