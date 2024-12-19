Главное из пресс-конференции Владимира Путина

За два года рост российской экономики составил около 8%.
Безработица в России на рекордно низком уровне — 2,3%.
Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. За минусом инфляции.
Постоянно растёт производство продуктов питания: + 3% ежегодно. По мясу мы себя обеспечиваем на 100%.
Рост доходов влечёт за собой рост цен. Это вещь неприятная, но мы с ней справимся.
Сейчас правительство увеличивает армию и силовые подразделения до 1,5 млн человек.
Путин о продвижении на СВО: Ситуация меняется кардинально, движение идёт по всей линии фронта, каждый день.
О ВСУ в Курской области: мы совершенно точно их выбьем. Но сказать, к какому числу — так не делается. Бойцы должны получать выплаты как участники СВО.
В Курской области всё будет восстановлено, никаких сомнений быть не может.
Путин сам принимал окончательное решение насчёт производства «Орешника».
Правительству необходимо работать над тем, чтобы крупные компании и некоторые органы власти и управления перемещались в другие регионы России.
В Мариуполь вернулось уже 300 тысяч жителей. Россия планирует построить кольцевую магистраль вокруг Азовского моря.
Крушение танкеров в Азовском море — экологическая беда. Её необходимо решать, разбив на этапы. Сначала не допустить распространения загрязнения, потом ликвидировать.
Путин ещё не виделся с Башаром Асадом после его приезда в Москву, но обязательно с ним поговорит.
То, что происходит в Сирии, — это не поражение России. Мы пришли в Сирию 10 лет назад, чтобы там не был создан террористический анклав. В целом эта цель достигнута.
Путин уверен, что за предыдущие 2−3 года Россия стала гораздо сильнее и сейчас ни от кого не зависит.
БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем «за».
Рост демографии в России упал до 1,41%. Это мало. Нам нужно поднять коэффициент рождаемости до 2,3%. С этого вопроса должен начинаться рабочий день каждого руководителя российского региона. Мы делаем немало, но пока недостаточно.
Отрасль авиаперевозок работает стабильно. В 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, в этом году будет 111 миллионов.
В последние десятилетия уровень, качество отношений Китая с Россией стали такими, каких на протяжении нашей истории не было никогда. Прежде всего, это связано со взаимным доверием.
Чтоб сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, вводить технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированной рабочей силы.
Лимитов на семейную ипотеку быть не должно, ипотека для семей с детьми, айтишников, жителей Дальнего востока
Телефонные мошенники порой звонят знакомым Путина, но те сразу кладут трубку. То же президент советует делать и другим россиянам.
Об условиях переговоров с Украиной: Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но с учётом стамбульских соглашений и существующих территориальных реалий.
На первый поток программы «Время героев» поступило 43 тыс. заявок, отобрали 83 человека. На второй этап поступило уже 15 тыс. заявок, работа идёт активно.
В России могут создать единое окно для помощи жителям Курской и Белгородской областей.
Путин о российских волонтёрах: они не просто работают, они рискуют жизнью. Они заслуживают благодарности.
Россия входит в число трёх крупнейших экспортёров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимает первое место. Сельское хозяйство в России развивается хорошими темпами — 3% в год.
К 2030 году Россия должна выйти на 90% самообеспечения медицинскими препаратами, а медицинскими изделиями — на 40%.
Путин о СВО: решение, которое было принято в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше.
О запрете абортов: мы должны подумать и о том, чтобы религиозные убеждения не страдали, и о вопросе демографии, и об уровне благосостояния российских семей с детьми, и о праве женщины принимать решения.
Путин по поводу захоронения Ленина: наверное, когда-то общество к этому подойдёт. Но сегодня мы не должны предпринимать ни одного шага, который раскалывал бы наше общество.
Оказалось, что в Байдене больше человека, чем политика. Я бы не осуждал его за это — Путин о решении американского президента помиловать сына.
Контракта на транзит газа РФ через Украину уже точно не будет, но «Газпром» это переживет.
Мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР — это «искренняя попытка поиска решения». Эти предложения сбалансированы, не навязывают ничего ни одной из сторон и делаются со стороны нейтральных стран.
Россия не отказывалась от предложения Орбана по рождественскому перемирию и обмену пленными. От этого отказалась украинская сторона.
Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности.
Путин в преддверии Нового года пожелал россиянам больше уделять внимания близким.