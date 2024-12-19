Санду: мы решили закрыть в Молдове СМИ во благо демократии

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Закрытие властями средств массовой информации в Молдове было сделано для того, чтобы они не вредили демократии, заявила президент страны Майя Санду на пресс-конференции по итогам года.
Однако, по мнению президента, на этом останавливаться не следует, так как существуют еще социальные сети. Санду отмечает, что главным ориентиром в этом смысле является Евросоюз, который может предложить соответствующие решения.
«Потому что они вредят демократии. Их цель — ликвидировать демократию в Молдове. Это решение для определенного типа дезинформации. Теперь мы встречаемся с дезинформацией в соцсетях. Это намного сложнее. Мы смотрим на предлагаемые решения и надеемся на те, что предложит ЕС в ближайшее время. Важно следить, что будет в следующие месяцы, будут выборы в европейских странах в том числе. Посмотрим, каковы новые техники. Мы должны быть внимательны и быстры».
По ее словам, дискуссии по этим вопросам проходят постоянно, в том числе и с представителями СМИ.
Санду также подчеркнула, что надеется на новые изменения в Кодекс о выборах перед парламентскими выборами, в контексте «борьбы с дезинформацией».
«Выводы наших дискуссий, надеюсь будут выражены в поправках в Кодекс о выборах. Нужно также думать, что делать с борьбой с дезинформацией. Что делать с дезинформацией в соцсетях. Я общалась в Брюсселе с ответственной за эту сферу командой», — отметила Санду.
По ее словам, нужно учитывать ситуацию, которая произошла в Румынии с использованием соцсети TikTok, а также посмотреть на действия ЕС.
Запрет оппозиционных СМИ в Молдове.
Блокировка в Молдове русскоязычных сайтов, в том числе новостных, началась в 2022 году. Так, 26 февраля был заблокирован доступ к сайту информагентства Sputnik Молдова, впоследствии под такие же ограничения попали сайты других российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года в стране действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм. С 19 декабря 2022 года приостановлены лицензии шести русскоязычных телеканалов.
Блокировка русскоязычных сайтов в Молдове продолжилась в январе-апреле 2023 года, а 13 сентября из страны был выдворен руководитель информагентства Sputnik Молдова Виталий Денисов.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям своим решением от 30 октября 2023 года, принятым по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ), приостановила лицензии шести телеканалов: Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. В тот же день глава СИБ Александр Мустяцэ заявил, что ведомство издало приказ о блокировке на территории страны 31 информационного портала, в том числе 20 российских.
За неделю до этого, 24 октября, СИБ уже заблокировала 22 сайта российских телеканалов, таких как RT, «Вести», «Звезда», «Царьград», «Рен ТВ», «Мир», мотивируя решение тем, что они «искажают информацию, распространяемую в публичном пространстве в условиях чрезвычайного положения».
Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе.