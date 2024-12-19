Санду: мы решили закрыть в Молдове СМИ во благо демократии

«Потому что они вредят демократии. Их цель — ликвидировать демократию в Молдове. Это решение для определенного типа дезинформации. Теперь мы встречаемся с дезинформацией в соцсетях. Это намного сложнее. Мы смотрим на предлагаемые решения и надеемся на те, что предложит ЕС в ближайшее время. Важно следить, что будет в следующие месяцы, будут выборы в европейских странах в том числе. Посмотрим, каковы новые техники. Мы должны быть внимательны и быстры».