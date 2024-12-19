Новым и.о. первого вице-губернатора Ленобласти назначена Алла Астратова

«Четкая, спокойная, профессиональная», — охарактеризовал госпожу Астратову глава Ленобласти.
До этого дня новый и.о. вице-губернатора занимала пост председателя областного комитета по труду и занятости населения. Должность первого заместителя господина Дрозденко стала вакантной с пятницы, 13 декабря, когда ее покинул Игорь Петров, который теперь представляет главу региона в Законодательном собрании Ленобласти.
Ранее «Ъ-СПб» писал о назначении Андрея Клементьева председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Андрей Цедрик.