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Новым и.о. первого вице-губернатора Ленобласти назначена Алла Астратова

Исполняющей обязанности первого вице-губернатора — руководителя администрации Ленинградской области назначена Алла Астратова. В новой должности она приступила к работе с 19 декабря — соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«Четкая, спокойная, профессиональная», — охарактеризовал госпожу Астратову глава Ленобласти.

До этого дня новый и.о. вице-губернатора занимала пост председателя областного комитета по труду и занятости населения. Должность первого заместителя господина Дрозденко стала вакантной с пятницы, 13 декабря, когда ее покинул Игорь Петров, который теперь представляет главу региона в Законодательном собрании Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал о назначении Андрея Клементьева председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Андрей Цедрик.