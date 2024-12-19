Минздрав Башкирии прокомментировал вопрос жительницы Нефтекамска

— В аптеках Нефтекамска для обеспечения льготных категорий граждан на сегодняшний день находится 270 упаковок инсулина. В целом по республике в наличии имеется 46 368 упаковок препаратов инсулина различных наименований, из них для обеспечения федеральных льготников 36 656 упаковок, для региональных льготников 9 712. По потребности препараты могут быть распределены между аптеками. Пациентка не обращалась в поликлинику с июля 2024 года. До этого момента у нее были рецепты, по которым она получала лекарства. Вчера она оставила данное обращение, ее пригласили на прием в поликлинику и выписали рецепт. Сегодня она уже получила инсулин, — отметила замминистра здравоохранения Ольга Шайхутдинова.