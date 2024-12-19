Минздрав Башкирии прокомментировал вопрос жительницы Нефтекамска

Как сообщила «Башинформу» замминистра здравоохранения республики Ольга Шайхутдинова, проблем с инсулином в городе нет.
— В аптеках Нефтекамска для обеспечения льготных категорий граждан на сегодняшний день находится 270 упаковок инсулина. В целом по республике в наличии имеется 46 368 упаковок препаратов инсулина различных наименований, из них для обеспечения федеральных льготников 36 656 упаковок, для региональных льготников 9 712. По потребности препараты могут быть распределены между аптеками. Пациентка не обращалась в поликлинику с июля 2024 года. До этого момента у нее были рецепты, по которым она получала лекарства. Вчера она оставила данное обращение, ее пригласили на прием в поликлинику и выписали рецепт. Сегодня она уже получила инсулин, — отметила замминистра здравоохранения Ольга Шайхутдинова.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» отреагировал на сообщения о дефиците инсулина в ряде регионов России, в том числе в Башкирии. Жительница Нефтекамска сообщила о дефиците инсулина в городских аптеках и больницах. Глава государства заявил, что финансирование закупок необходимых лекарственных препаратов осуществляется в полном объеме.
— Вопрос чрезвычайно важный. Мы еще в 2008 году начали развитие собственной фармацевтической промышленности. Она развивалась при поддержке федерального бюджета. Сейчас наши фармкомпании вкладывают в развитие десятки миллиардов рублей. Начали создавать собственные препараты и субстанции, сложные лекарства для борьбы с онкологией. Вопросом инсулина занимаются в Санкт-Петербурге. Деньги на обеспечение россиян льготными лекарства у государства есть. Вопрос к тому, что иногда возникают проблемы и задержки на местах. На все сбои обязательно обратим внимание, — признал Владимир Путин.
Напомним, в Башкирии на учете с диабетом состоит 147 тысяч пациентов. По всей республике работают более 70 эндокринологических кабинетов для взрослых и 33 кабинета для детей, организовано 59 школ сахарного диабета, где пациентов учат сахароснижающей терапии, контролю гликемии, правильному питанию, технике инъекций инсулина. В Башкирии в прошлом году на лечение больных сахарным диабетом было направлено более 1,5 млрд рублей.