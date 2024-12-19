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Песков прокомментировал несдержанные заявления Зеленского в адрес России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в последнее время не может сдерживаться, вероятно, сказывается эмоциональная перегрузка, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя реакцию Зеленского на предложение президента РФ Владимира Путина устроить высокотехнологичную дуэль тем, кто сомневается в возможностях «Орешника».

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Итоги года с Владимиром Путиным» не обошли стороной новейшую баллистическую ракету средней дальности России «Орешник». В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить «Орешник» у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в «Орешнике». Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

Песков Дмитрий
Путин Владимир