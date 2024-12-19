Песков прокомментировал несдержанные заявления Зеленского в адрес России

«Итоги года с Владимиром Путиным» не обошли стороной новейшую баллистическую ракету средней дальности России «Орешник». В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить «Орешник» у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в «Орешнике». Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.