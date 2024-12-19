«Наше терпение закончилось»: молдавские фермеры не исключают активизации протестов

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Молдавские аграрии заявили, что власти страны окончательно потеряли их доверие, фермеры продолжают становиться банкротами, а отраслевые структуры в правительстве только создают комиссии, заявления прозвучали на очередной акции протеста, которая прошла перед зданием парламента в Кишиневе.
«Настаиваем на том, что надо срочно принять законопроект “о засухе” с мерами поддержки аграриев. Эта мера и так уже запоздала. Сотни фермеров обанкротились они остались без техники и тракторов. Есть и другая часть фермеров в похожей ситуации: собрав урожай, они могут выплатить долги только за сентябрь, октябрь. Мы вышли на протест, чтобы выяснить у парламентариев, что происходит с этим законом. Если будут удовлетворены наши требования, фермеры со всех районов страны приедут в Кишинев. Наше терпение закончилось».
Аграрии пригласили к диалогу депутатов парламента, заседание которого проходило во время протеста.
«Нам нечем кормить наши семьи и нечем гасить долги. Это, фактически, лишает нас возможности жить дома», — рассказал один из фермеров.
«Пока была предвыборная кампания, [спикер] Гросу обещал золотые горы, а сейчас депутаты даже не выходят к нам», — отметил другой протестующий.
Позже к протестующим вышел депутат правящей PAS Виорел Барда, он же является докладчиком по поправкам в закон, предусматривающий меры поддержки для аграриев, пострадавших от засухи. Однако диалог с протестующими народному избраннику наладить не удалось, раздражение фермеров с каждой минутой росло. Они дали понять, что ожидают выхода спикера и по совместительству лидера PAS Игоря Гросу.
Отметим, что днем ранее, в первый день протеста фермеров, они были приглашены на встречу с отраслевым министром Людмилой Катлабугой, однако и тогда диалога не получилось, разговор прошел на повышенных тонах и в итоге фермеры покинули зал переговоров.
Комментируя требования фермеров, Ктлабуга заявила, что у ведомства есть ответы на требования аграриев: «для одних — немедленные решения, а для других — механизмы, требующие усилий с обеих сторон».
«Я вижу, как люди опускают руки и уезжают из страны. Молдова рискует остаться пустой! “Я вижу людей, которые проработали за границей, вернулись домой, построили дом, начали бизнес, но видя, что происходит, они опускают руки, бросают все и уезжают обратно за границу. Таких людей много. Во всех селах Молдовы. Такими темпами страна останется пустой! У нас в селах умирают люди, и их некому похоронить, потому что никого нет! А эти (власти) нам рассказывают сказки”.
Протест пока остается «в режиме ожидания», хотя аграрии уже не скрывают, что готовы пустить в ход тракторы.