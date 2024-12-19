«Наше терпение закончилось»: молдавские фермеры не исключают активизации протестов

«Настаиваем на том, что надо срочно принять законопроект “о засухе” с мерами поддержки аграриев. Эта мера и так уже запоздала. Сотни фермеров обанкротились они остались без техники и тракторов. Есть и другая часть фермеров в похожей ситуации: собрав урожай, они могут выплатить долги только за сентябрь, октябрь. Мы вышли на протест, чтобы выяснить у парламентариев, что происходит с этим законом. Если будут удовлетворены наши требования, фермеры со всех районов страны приедут в Кишинев. Наше терпение закончилось».