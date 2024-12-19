Петербург продолжит президентскую программу «Время Героев» для участников СВО

Президентская программа «Время героев» в Северной столице будет продолжена. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, комментируя выступление Владимира Путина во время программы «Итоги года». Глава государства отметил участников программы по профессиональной переподготовке участников СВО.
В Петербурге программа, инициированная президентом России, реализуется в полном объеме. Так участник переобучения Николай Королев успешно прошел стажировку и был назначен заместителем председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Его наставником во время прохождения программы был губернатор Александр Беглов.
— «Время героев» дает военным, которые достойно решали боевые задачи в ходе СВО, реализовать себя в гражданской жизни, обеспечивает им необходимые для такой работы знания и опыт. По поручению президента мы будем продолжать и расширять эту программу.
Сам Николай Королев отметил, что наиболее интересным и полезным для него стало участие в разработке документации по противодействию терроризму в проектном управлении — проектном офисе администрации губернатора Санкт-Петербурга.