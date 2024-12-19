Спикер парламента Башкирии оценил Прямую линию с Путиным

Не знаю ни одного мирового лидера, кто бы проводил такой продолжительный диалог с гражданами. Он требует погружения в повестку и глубокого понимания происходящих процессов. Количество вопросов Владимиру Путину от граждан превысило два миллиона, что говорит о доверии к Президенту и востребованности прямого разговора. Для нас как для парламентариев это полезная информация, которая будет на практике использоваться нами в дальнейшей работе".