Спикер парламента Башкирии оценил Прямую линию с Путиным

"Президент России традиционно не избегает обсуждения острых тем и открыто отвечает на самые волнующие вопросы населения, — отметил Константин Толкачёв. — Этот формат общения между властью и обществом имеет важное значение для выявления реальных потребностей и забот людей. Прямая линия позволяет президенту отреагировать непосредственно на запросы общества, что крайне важно для понимания реальных потребностей граждан и определения приоритетов государственной политики.
Глава государства подробно остановился на вопросах проведения специальной военной операции, международной обстановки. Были даны ответы практически по всем ключевым направлениям внутренней политики, волнующим жителей всех регионов. Это доступность первичного звена здравоохранения, льготное обеспечение лекарствами, реализация национальных проектов, поддержка многодетных семей, развитие сельского хозяйства и многое другое.
Не знаю ни одного мирового лидера, кто бы проводил такой продолжительный диалог с гражданами. Он требует погружения в повестку и глубокого понимания происходящих процессов. Количество вопросов Владимиру Путину от граждан превысило два миллиона, что говорит о доверии к Президенту и востребованности прямого разговора. Для нас как для парламентариев это полезная информация, которая будет на практике использоваться нами в дальнейшей работе".