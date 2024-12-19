Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер парламента Башкирии оценил Прямую линию с Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным — одно из наиболее значимых событий в политической жизни страны, которое служит индикатором настроений и ожиданий общества. Такое мнение озвучил после прямого эфира председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв.

Источник: Башинформ

"Президент России традиционно не избегает обсуждения острых тем и открыто отвечает на самые волнующие вопросы населения, — отметил Константин Толкачёв. — Этот формат общения между властью и обществом имеет важное значение для выявления реальных потребностей и забот людей. Прямая линия позволяет президенту отреагировать непосредственно на запросы общества, что крайне важно для понимания реальных потребностей граждан и определения приоритетов государственной политики.

Глава государства подробно остановился на вопросах проведения специальной военной операции, международной обстановки. Были даны ответы практически по всем ключевым направлениям внутренней политики, волнующим жителей всех регионов. Это доступность первичного звена здравоохранения, льготное обеспечение лекарствами, реализация национальных проектов, поддержка многодетных семей, развитие сельского хозяйства и многое другое.

Не знаю ни одного мирового лидера, кто бы проводил такой продолжительный диалог с гражданами. Он требует погружения в повестку и глубокого понимания происходящих процессов. Количество вопросов Владимиру Путину от граждан превысило два миллиона, что говорит о доверии к Президенту и востребованности прямого разговора. Для нас как для парламентариев это полезная информация, которая будет на практике использоваться нами в дальнейшей работе".

Путин Владимир