Литва запретила прием граждан Беларуси, России и Китая на военную службу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Литвы запретил прием проживающих в стране лиц с двойным гражданством, одним из которых является белорусское, российское или китайское, на службу в ВС республики, а также в добровольческий Союз стрелков Литвы. Об этом сообщает ТАСС.