Главные заявления Путина о Краснодарском крае с «Прямой линии»

В начале трансляции Владимир Владимирович вспомнил историю о том, как в день рождения Герхарда Шредера «Кубанский казачий хор» единственный пел на немецком языке в знак уважения, в то время как другие предпочли английский. Он выделил казаков, чтобы показать важность суверенитета.