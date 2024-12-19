Главные заявления Путина о Краснодарском крае с «Прямой линии»

В ходе «Прямой линии»(6+) 19 декабря президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы, волнующие жителей Краснодарского края. ИА KrasnodarMedia собрало основные подробности трансляции с главой страны.
Как стало известно, в обработке волнующих вопросов россиян помогал ИИ GigaChat. Бот выяснил, что главными темами обращений кубанцев стали жилье, пенсии, дороги, транспорт, медицина и ЖКХ.
«Кубанский казачий хор».
В начале трансляции Владимир Владимирович вспомнил историю о том, как в день рождения Герхарда Шредера «Кубанский казачий хор» единственный пел на немецком языке в знак уважения, в то время как другие предпочли английский. Он выделил казаков, чтобы показать важность суверенитета.
Экологическая катастрофа на Черном море.
— Девушка-волонтер, которая помогает в ликвидации мазута с черноморского побережья, записала видеообращение к президенту. Путин назвал случившееся настоящей экологической бедой.
— Для уничтожения загрязнений на пляжах Анапы и Темрюкского района в результате ЧП с танкерами необходимо разделить работу на два этапа: огородить территорию бонами, чтобы нефтепродукт не распространялся и убрать топливо.
— Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за помощь в оперативном решении вопроса ЧС на Кубани. Вследствие круглосуточной работы, спасатели, местные жители и волонтеры собрали 860 тонн мазута.
Миграционная политика.
— Глава страны отметил, что вопрос миграции и работы иностранцев на территории России стал острым не только для Кубани, но и для всех регионов. Путин предложил организовать отдельное подразделение при МВД, которое займется вопросами представителей из экономических ведомств.
— Президент отметил, что для решения проблемы с трудовыми мигрантами важно повысить производительность труда и внедрить технологии, требующие меньшего количества неквалифицированных сотрудников.
— Губернатор Краснодарского края заявил, что регион начнет работу по внедрению подразделения при Министерстве внутренних дел для оперативных принятий мер по мигрантам.
Железнодорожная магистраль «Москва — Адлер».
В рамках прямой трансляции президенту задали вопрос о будущей ж/д магистрали «Москва — Адлер». Путин отметил, что первоначально стоит решить дорожные вопросы на курорте. По словам главы РФ, прежде всего необходимо ликвидировать пробки на подходе к Адлеру, обеспечить проезд по Черноморскому побережью и въезд в Сочи.
Семейная ипотека на Кубани.
— Владимир Владимирович ответил на вопрос супружеской пары из Краснодара. Жителей города интересовала проблема получения семейной ипотеки. Со слов пары, льготу по жилищному кредиту им не удается взять уже больше трех лет. Президент назвал это безобразием и пообещал разобраться в вопросе.
— Путин заявил, что не должно быть никаких лимитов по семейной ипотеке.— Глава страны считает, что разницу между банковской ставкой и 6% для молодой семьи должно возмещать государство.