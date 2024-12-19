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Алексей Текслер по поручению президента займётся вопросом демографии

На прямой линии Владимиру Путину задали вопрос по теме демографии.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в России низкая рождаемость, поэтому граждан интересует, что власти будут делать для её повышения.

Владимир Путин отметил, что в стране сейчас наблюдаются некоторые проблемы с демографической ситуацией. Так, за последние десятилетия значительно снизилось количество женщин детородного возраста. Сегодня коэффициент рождаемости составляет 1,4, что является довольно низким показателем. К сожалению, подобная ситуация наблюдается во многих государствах мира.

Сейчас в России делается всё для того, чтобы поправить ситуацию. Президент акцентировал внимание на том, что у нас есть материнский капитал, который больше нигде в мире вы не встретите. Также существуют многочисленные семейные пособия и семейная ипотека. Сейчас готовится новый законопроект, который значительно упростит жизнь семьям с двумя и более детьми, вернув для них НДФЛ на уровень 7%.

Лучший коэффициент рождаемости в России сегодня наблюдается в республиках Тува и Чечня, отметил президент. В 35 регионах он ниже федерального (меньше 1,4). Во время прямой линии Владимир Путин обратился к главам регионов, в том числе к Алексею Текслеру, и призвал их каждый день поднимать вопрос демографии.

«Мы делаем немало, но совершенно очевидно — недостаточно. И мы сделаем что-то полезное, когда изменим этот тренд», — цитирует слова главы государства издание «Вечерний Челябинск».

Путин Владимир
демография