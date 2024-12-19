Алексей Текслер по поручению президента займётся вопросом демографии

Сейчас в России делается всё для того, чтобы поправить ситуацию. Президент акцентировал внимание на том, что у нас есть материнский капитал, который больше нигде в мире вы не встретите. Также существуют многочисленные семейные пособия и семейная ипотека. Сейчас готовится новый законопроект, который значительно упростит жизнь семьям с двумя и более детьми, вернув для них НДФЛ на уровень 7%.