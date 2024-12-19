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Путин: РФ готова к «технологической дуэли» «Орешника» хоть сейчас

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия готова к «технологической дуэли» «Орешника» с западным ПВО хоть сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале журналиста.

На уточнение, почему именно в Киеве, Путин ответил: «Можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО».

«Пускай они включат все, что у них есть, включая системы противоракетной обороны и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше — их и там, и там по 24 штуки», — указал президент.

Журналист напомнил, что в 2021 году российский лидер предложил американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог в прямом эфире, на что тот не ответил. Путин уточнил, что «не вызывает» никого на дуэль. «Я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности “Орешника” пусть предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания — западным странам — провести такую дуэль. Мы согласны. Прямо сейчас», — подчеркнул глава государства.

Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин указал, что все, кто сомневается в эффективности «Орешника» могут предложить выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и ПРО, а российская сторона нанесет туда удар. Глава государства также подчеркивал, что у западных систем нет шансов перехватить такой удар.

Путин Владимир