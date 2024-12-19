Путин: РФ готова к «технологической дуэли» «Орешника» хоть сейчас

Журналист напомнил, что в 2021 году российский лидер предложил американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог в прямом эфире, на что тот не ответил. Путин уточнил, что «не вызывает» никого на дуэль. «Я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности “Орешника” пусть предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания — западным странам — провести такую дуэль. Мы согласны. Прямо сейчас», — подчеркнул глава государства.