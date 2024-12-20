Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Родители учащихся школы № 21, расположенной в Первомайском районе, обратились с вопросом капремонта учебного заведения. Здание — 1937 года постройки, нуждается в обновлении.
— Сообщил заявителю, что проектная документация на капремонт школы разработана, она получила положительное заключение госэкспертизы. Стоимость работ составит 557,5 млн рублей. Выделение денежных средств возможно на условиях софинансирования из трех источников: федерального, областного, местного бюджетов. Мы рассчитываем на федеральную субсидию по госпрограмме модернизации школьных систем образования. А областные и городские расходы будут включены в проекты бюджетов на 2025−2026 годы. Капитально отремонтировать школу планируем к сентябрю 2026 года, — рассказал Алексей Логвиненко.
Также был рассмотрен вопрос предоставления квартиры ребенку-сироте 2006 года рождения. Сейчас заявитель проживает с бабушкой, учится на первом курсе университета. Но скоро он справит новоселье. В марте был заключен муниципальный контракт на покупку однокомнатной квартиры в новом доме. В нее молодой человек въедет, как только будет завершено оформление всех необходимых документов.
Жители Октябрьского района обратились с просьбой отремонтировать переулок Ашхабадский. Обновить асфальтовое покрытие возможно в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году. Предварительная сметная стоимость работ составляет 30,1 млн рублей.
— К ремонту дорожники приступят следующей весной, как только позволит погода. — уточнил глава администрации Ростова.
На улице Юфимцева в районе домов №№ 10/1, 12, 14 сделают наружное освещение. Это тема еще одного обращения. В настоящее время силами МКП «Ростгорсвет» выполнено проектирование этого участка сетей.
— Изначально строительство объекта стояло в плане на 2026 год. Но дал поручение пересмотреть сроки и сдать объект раньше. В январе будут закуплены все необходимые материалы и оборудование, а с 1 марта энергетики приступят к работам. Запустить в эксплуатацию новую линию планируется 1 июня будущего года. Всего будут установлены 15 новых опор освещения, проложен кабель и установлены 20 современных светодиодных светильников, — отметил сити-менеджер.
Между тем, по проспекту Королева, 25/2 по просьбе жителей будет благоустроена детская площадка. Средства в размере 4,1 млн рублей на эти цели уже заложены в бюджет. И в следующем году здесь появятся прорезиненное покрытие, два игровых комплекса, качалки, карусель, беседка, скамейки, урны, ограждение, светильники на солнечных батареях.
— Ко Дню защиты детей все должно быть сделано, — уверен Алексей Логвиненко.