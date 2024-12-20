Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Также был рассмотрен вопрос предоставления квартиры ребенку-сироте 2006 года рождения. Сейчас заявитель проживает с бабушкой, учится на первом курсе университета. Но скоро он справит новоселье. В марте был заключен муниципальный контракт на покупку однокомнатной квартиры в новом доме. В нее молодой человек въедет, как только будет завершено оформление всех необходимых документов.