Глава военной контрразведки ФСБ ушел в отставку

Собеседник РБК также рассказал, что решение об отставке было принято летом этого года. Помимо Юрьева никто из департамента не уходит, все заместители остаются, отметил он. «Пока место руководителя вакантно, имя кандидата не озвучивается», — сообщил источник. Он добавил, что обязанности главы контрразведки будет временно исполнять один из заместителей Юрьева.