Глава военной контрразведки ФСБ ушел в отставку

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел с должности руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. Об этом РБК сообщили два источника в силовых ведомствах.
Ранее о возможной отставке Юрьева сообщил телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Указ о снятии генерала с должности был подписан в понедельник, 16 декабря, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию.
Собеседник РБК также рассказал, что решение об отставке было принято летом этого года. Помимо Юрьева никто из департамента не уходит, все заместители остаются, отметил он. «Пока место руководителя вакантно, имя кандидата не озвучивается», — сообщил источник. Он добавил, что обязанности главы контрразведки будет временно исполнять один из заместителей Юрьева.
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.
«Основными задачами департамента военной контрразведки ФСБ России и органов безопасности в войсках являются пресечение устремлений иностранных разведок к Вооруженным силам Российской Федерации, добывание разведывательной информации об угрозах безопасности, пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск, а также обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках», — говорил Юрьев в 2018 году в интервью ТАСС.
Он также отмечал, что основная задача оперативной группы военной контрразведки в Сирии — обеспечение безопасности базы российских ВКС, а добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций.