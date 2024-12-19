США не откажутся от F-35, несмотря на критику в адрес истребителя

«И альтернативы ему в ближайшей перспективе нет», — полагает министр. «Если мы продолжим с [разработкой ] NGAD, то уйдет несколько лет, прежде чем мы начнем их производить в [нужных] количествах. И это будет очень дорогостоящий самолет по сравнению с F-35», — признал Кендалл на семинаре, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла. NGAD (Next-Generation Air Dominance) — это семейство систем перспективного авиационного комплекса. Его пилотируемый компонент, как предполагается, придет на замену истребителю-бомбардировщику F-22. «Так что я не усматриваю перспектив замены F-35. Думаю, мы продолжим его закупать. Нам следует продолжать его закупать», — сказал министр ВВС.