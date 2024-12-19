США не откажутся от F-35, несмотря на критику в адрес истребителя

«F-35 не исчезнет. Это совершенная система, которая непрерывно модернизируется. Есть причина, по которой так много стран приобретает F-35. Это доминирующий очень-очень серьезным образом летательный аппарат поколения выше четвертого. И точка. [К этому истребителю-бомбардировщику] и близко не подходят [другие]», — утверждал Кендалл.
«И альтернативы ему в ближайшей перспективе нет», — полагает министр. «Если мы продолжим с [разработкой ] NGAD, то уйдет несколько лет, прежде чем мы начнем их производить в [нужных] количествах. И это будет очень дорогостоящий самолет по сравнению с F-35», — признал Кендалл на семинаре, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла. NGAD (Next-Generation Air Dominance) — это семейство систем перспективного авиационного комплекса. Его пилотируемый компонент, как предполагается, придет на замену истребителю-бомбардировщику F-22. «Так что я не усматриваю перспектив замены F-35. Думаю, мы продолжим его закупать. Нам следует продолжать его закупать», — сказал министр ВВС.
Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется главе Пентагона. Этот чиновник курирует вопросы развития двух вверенных ему видов ВС США — ВВС и Космических сил.
Вместе с тем Кендалл подверг критике американскую корпорацию Lockheed Martin, которая производит F-35. Как признал министр, ей нужно демонстрировать «работу лучше». «Откровенно говоря, они не выполняют то, что обещают. И они действуют совершенно не столь быстро, как могли бы», — добавил представитель Пентагона.
Ранее Маск, вошедший в команду избранного президента США Дональда Трампа, назвал истребители F-35 нерентабельными и устаревшими, а саму программу их разработки «обреченной на провал с самого начала, потому что самолет должен был выполнять слишком много задач для слишком многих заказчиков». По его мнению, такая концепция сделала F-35 «дорогим и сложным, ничем не выдающимся».