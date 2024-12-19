МИД сказал «горячим головам Варшавы» не вмешиваться в дела Минска

При этом Глаз отметил, что если бы среди приоритетов Польши нашлось бы место для конструктивного, заинтересованного, взаимоуважительного и взаимовыгодного взаимодействия, то еврочиновникам «не было бы нужды выдумывать, как противодействовать тому “гибридным угрозам”. Как, считает, он не стоял бы вопрос того, как “найти развязки по двусторонним вопросам с Беларусью”.