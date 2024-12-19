МИД сказал «горячим головам Варшавы» не вмешиваться в дела Минска

В Министерстве иностранных дел Беларуси предостерегли Варшаву от вмешательств в дела Минска, передает БелТА.
— Есть очень много (приоритетов. — Ред.) — и санкции, и увеличение ассигнований на военную промышленность, и деструктивная деятельность в информационном и киберпространствах. Не нашлось места самому очевидному: нормальному взаимодействию с соседями, — констатировал представитель МИДа.
При этом Глаз отметил, что если бы среди приоритетов Польши нашлось бы место для конструктивного, заинтересованного, взаимоуважительного и взаимовыгодного взаимодействия, то еврочиновникам «не было бы нужды выдумывать, как противодействовать тому “гибридным угрозам”. Как, считает, он не стоял бы вопрос того, как “найти развязки по двусторонним вопросам с Беларусью”.
Кроме того, Анатолий Глаз сказал, что МИД Беларуси сожалеет о том, что Польша выбрала путь дальнейшей конфронтации. Но и предупредили, что польской стороне не следует вмешиваться в дела Минска.
— Предостерегаем горячие головы в Варшаве от намерения открытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток дестабилизации ситуации в Беларуси из-под примеряемой короны председателя Европы, — заявил пресс-секретарь МИДа.
И напомнил, что проблемы следует решать за столом переговоров с контрпартнерами, которые реально управляют и владеют ситуацией. А резюмируя, напомнил о готовности белорусской стороны к «цивилизованному диалогу с ЕС в целом и с Варшавой в частности».
Тем временем, президент России Владимир Путин сделал заявление о защите Беларуси: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».
Также власти Эстонии запретили жителям участвовать в мероприятиях в Беларуси.