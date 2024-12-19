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МИД сказал «горячим головам Варшавы» не вмешиваться в дела Минска

МИД Беларуси выразил сожаления из-за действий Польши.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси предостерегли Варшаву от вмешательств в дела Минска, передает БелТА.

В частности, пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз заявил, что среди приоритетов МИД Польши в рамках польского председательства в ЕС не нашлось места добрососедству.

— Есть очень много (приоритетов. — Ред.) — и санкции, и увеличение ассигнований на военную промышленность, и деструктивная деятельность в информационном и киберпространствах. Не нашлось места самому очевидному: нормальному взаимодействию с соседями, — констатировал представитель МИДа.

При этом Глаз отметил, что если бы среди приоритетов Польши нашлось бы место для конструктивного, заинтересованного, взаимоуважительного и взаимовыгодного взаимодействия, то еврочиновникам «не было бы нужды выдумывать, как противодействовать тому “гибридным угрозам”. Как, считает, он не стоял бы вопрос того, как “найти развязки по двусторонним вопросам с Беларусью”.

Кроме того, Анатолий Глаз сказал, что МИД Беларуси сожалеет о том, что Польша выбрала путь дальнейшей конфронтации. Но и предупредили, что польской стороне не следует вмешиваться в дела Минска.

— Предостерегаем горячие головы в Варшаве от намерения открытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток дестабилизации ситуации в Беларуси из-под примеряемой короны председателя Европы, — заявил пресс-секретарь МИДа.

И напомнил, что проблемы следует решать за столом переговоров с контрпартнерами, которые реально управляют и владеют ситуацией. А резюмируя, напомнил о готовности белорусской стороны к «цивилизованному диалогу с ЕС в целом и с Варшавой в частности».

Тем временем, президент России Владимир Путин сделал заявление о защите Беларуси: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».

Также власти Эстонии запретили жителям участвовать в мероприятиях в Беларуси.