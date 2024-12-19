Шольц и Трамп признали, что конфликт на Украине длится слишком долго

До этого Шольц и Трамп уже проводили телефонный разговор. 11 ноября Хебештрайт сообщил, что канцлер ФРГ и избранный президент США разговаривали по телефону почти полчаса и обсуждали в том числе Украину. Позже Шольц в интервью медиагруппе Funke выразил надежду на то, что сможет добиться взаимопонимания с Трампом по Украине. В свою очередь агентство DPA писало, что канцлер Германии хотел бы посетить Трампа после его инаугурации 20 января и перед федеральными выборами, запланированными на 23 февраля.