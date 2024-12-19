США усилят боеготовность ядерных сил, если РФ откажется от взаимодействия

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСНВ и откажется от взаимодействия», — заявил Файнер в ходе выступления в аналитическом Фонде Карнеги (внесен в РФ в реестр иноагентов и включен в перечень нежелательных НПО).
Файнер также рассказал, что США готовы пересмотреть подход к развертыванию ядерных сил, если другие страны продолжат наращивать свои ядерные потенциалы. По его мнению, в этом случае изменения станут «не только рациональными, но и необходимыми».
Россия приостановила участие в ДСНВ 21 февраля 2023 года. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия не выходит из него. В июне 2023 года США объявляли о готовности восстановить взаимодействие по снижению ядерных рисков после 2026 года, однако Россия отказалась.
4 декабря в Дубае прошла встреча представителей пяти ядерных государств, где основной темой обсуждения стали ядерные доктрины стран. В МИДе Китая сообщали, что встреча стран ядерной «пятерки» оказалась своевременной «во избежание недопонимания и просчетов».