США усилят боеготовность ядерных сил, если РФ откажется от взаимодействия

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой для поддержания стратегической стабильности. Также он сказал, что США увеличат боеготовность своих ядерных сил, если РФ не будет соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).