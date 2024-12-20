Министр обороны Финляндии назвал Россию угрозой для Европы

Россия и ее союзники останутся «опасными игроками» для Европы и после окончания военного конфликта Москвы и Киева, заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, передает Reuters.
«Мы не можем исключить возможность того, что они будут угрожать европейским странам применением военной силы», — сказал министр и добавил, что рассматривает как «долгосрочный риск» расширение сотрудничества России с КНДР, Ираном и Китаем.
19 декабря Финляндия впервые после присоединения к НАТО в апреле 2023 года опубликовала обзор оборонной политики. В нем стране рекомендовано сосредоточиться на укреплении своей национальной обороны, политике сдерживания НАТО и сотрудничестве с союзниками. Таковыми Хакканен назвал Швецию, Норвегию, США, Великобританию и Эстонию.
В июне финский президент Александр Стубб, говоря о возможных угрозах со стороны Москвы, сказал: «Те, кто не является соседями России, должны понять, что многие из нас обеспокоены». Он отметил, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.
Западные политики не раз выступали с предупреждениями об угрозе конфликта между НАТО и Россией на фоне боевых действий на Украине. Российский президент Владимир Путин в июле называл эти утверждения чушью и «пугалками для бюргеров», прежде он говорил, что у России нет никакого интереса воевать со странами НАТО. В то же время Путин сказал, что причиной для начала военного конфликта России и Украины стали действия Североатлантического альянса.
В конце ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в состоянии войны «со всем западным миром», о переходе стран Запада к прямому участию в конфликте свидетельствуют атаки дальнобойными ракетами западного производства на объекты на территории России. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил учитывать вероятность «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».