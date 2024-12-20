Министр обороны Финляндии назвал Россию угрозой для Европы

Западные политики не раз выступали с предупреждениями об угрозе конфликта между НАТО и Россией на фоне боевых действий на Украине. Российский президент Владимир Путин в июле называл эти утверждения чушью и «пугалками для бюргеров», прежде он говорил, что у России нет никакого интереса воевать со странами НАТО. В то же время Путин сказал, что причиной для начала военного конфликта России и Украины стали действия Североатлантического альянса.