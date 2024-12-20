Парламент Литвы запретил принимать на службу в Вооружённые силы страны, а также в добровольческий Союз стрелков лиц с двойным гражданством, если одним из них является гражданство России, Белоруссии или Китая.
Союз стрелков, интегрированный в структуру Министерства обороны, также подпадает под это ограничение. Данная инициатива, предложенная оборонным ведомством, была одобрена на пленарном заседании Сейма.
Как пояснял экс-министр обороны Лауринас Касчюнас при обсуждении проекта, наличие гражданства страны, признанной недружественной и представляющей угрозу национальной безопасности, несовместимо с прохождением военной службы.
Перечень недружественных государств формируется правительством Литвы. В начале текущего года в этот список вошли Россия, Белоруссия и Китай.
На данный момент численность вооружённых сил Литвы составляет около 20 тысяч человек. Союз стрелков, который существует более века, насчитывает 16 тысяч участников, что является рекордным показателем. За последние полтора года к этой организации присоединились около двух тысяч человек.
Ранее недавно назначенный министр культуры Литвы Шарунас Бирутис поделился своим взглядом на отношение к русской культуре в стране, подчеркнув, что полная её отмена является ошибочной.