ERR: Эстония обсудит запрет на участие граждан страны в мероприятиях РФ

Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил запретить гражданам страны участвовать в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Данную инициативу рассмотрит эстонское правительство, сообщает портал ERR.
Главная цель предложения — «защитить эстонскую молодежь». Такая защита якобы требуется от «пагубного влияния» недружелюбных соседей в лице РФ и Белоруссии.
При этом причиной называется ситуация на Украине и позиция России по этому поводу. Основной нарратив распространяется, по мнению Цахны, через культуру, молодежь и спорт.
Если решение будет принято, то нарушители закона получат штраф. Кроме того, их могут лишить свободы на пять лет.
Ранее сообщалось, что прибалтийские страны делают все возможное, чтобы разрушить связь граждан с Россией. Так, партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию о лишении россиян, права голоса на муниципальных выборах.