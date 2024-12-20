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Премьер Ливии отреагировал на идею «альтернативного плацдарма» России

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил, что страна будет сопротивляться любым попыткам въехать на ее территорию без разрешения властей. Таким образом политик отреагировал на предположения ряда экспертов о возможном использовании Ливии как плацдарма для передислокации российской военной техники из Сирии, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

Дбейба подчеркнул, что в Триполи не допустят присутствия иностранных сил, которые «стремятся установить гегемонию и контроль над страной и ее народом».

Накануне американская газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о начале переброски российского вооружения из Сирии в Ливию. По данным издания, Россия грузовыми самолетами перемещает свои системы ПВО, включая радары для комплексов С-400 и С-300, с военных баз в Сирии на базы на востоке Ливии.

О переброске Россией не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в интервью британской газете Financial Times ранее говорил член политбюро группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Камаль Лабабиди.