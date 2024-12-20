Премьер Ливии отреагировал на идею «альтернативного плацдарма» России

Накануне американская газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о начале переброски российского вооружения из Сирии в Ливию. По данным издания, Россия грузовыми самолетами перемещает свои системы ПВО, включая радары для комплексов С-400 и С-300, с военных баз в Сирии на базы на востоке Ливии.