Премьер Ливии отреагировал на идею «альтернативного плацдарма» России

Дбейба подчеркнул, что в Триполи не допустят присутствия иностранных сил, которые «стремятся установить гегемонию и контроль над страной и ее народом».
Накануне американская газета The Wall Street Journal (WSJ) написала о начале переброски российского вооружения из Сирии в Ливию. По данным издания, Россия грузовыми самолетами перемещает свои системы ПВО, включая радары для комплексов С-400 и С-300, с военных баз в Сирии на базы на востоке Ливии.
О переброске Россией не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в интервью британской газете Financial Times ранее говорил член политбюро группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Камаль Лабабиди.