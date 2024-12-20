Зампрокурора Волгоградской области посетил с проверкой исправительную колонию

Зампрокурора Волгоградской области Александр Чубыкин провел выездную проверку в исправительную колонию строгого режима в Тракторозаводском районе Волгограда, где содержатся осужденные, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы.
Он посетил жилые помещения, где размещаются отбывающие наказание граждане, производственные мастерские, дисциплинарный блок, медицинскую часть, а также пекарню. В завершение мероприятия зампрокурора совместно с председателем общественной наблюдательной комиссии провел личный прием осужденных.
По фактам зафиксированных нарушений приняты меры прокурорского реагирования.