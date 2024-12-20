Венгрия отказала ЕС в санкциях против России и решила дождаться Трампа

Венгрия теперь будет дожидаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы принять решение — продлевать или нет санкции против России. Об этом заявил лидерам ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Сейчас ЕС ввел 15 пакетов санкций против России и их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Очередное продление необходимо сделать до конца января 2025 года — через 11 дней после инаугурации Трампа (состоится 20 января). «До сих пор это было обычным решением, но продление требует единогласной поддержки 27 государств-членов», — пишет Bloomberg,
Источники агентства сообщили, что Орбан на саммите с лидерами ЕС в четверг, 19 декабря, заявил, что «не готов двигаться вперед с продлением».
Агентство весной 2023 года писало, что США, ЕС и ряд других стран при подготовке новых санкций против России будут действовать самостоятельно, но в координации друг с другом.
Венгерский премьер прежде на раз призывал отменить санкции против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. Политик также выступал с поддержкой Трампа, в частности, предполагал, что республиканец разделяет его взгляды относительно необходимости миром разрешить конфликт Москвы и Киева, и предупреждал, что когда Трамп станет президентом, одиночку «Европа не сможет оставаться сторонницей войны».
В Евросоюзе выражали обеспокоенность по поводу контактов Орбана с Трампом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Кремле не ждут изменения санкционной политики Соединенных Штатов после прихода Трампа к власти. В перспективе снятия республиканцем санкций против Москвы даже в случае прекращения огня усомнились и российские миллиардеры в разговоре с Bloomberg.
Москва считает санкции незаконными и требует их отмены. В Кремле при этом заявили, что ограничения сохранятся на долгие годы, и Россия исходит из этого при выстраивании экономической политики. МИД пообещал, что Россия проанализирует меры с точки зрения ущерба экономики «и ответные шаги не заставят себя ждать».