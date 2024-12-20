Венгрия отказала ЕС в санкциях против России и решила дождаться Трампа

Сейчас ЕС ввел 15 пакетов санкций против России и их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Очередное продление необходимо сделать до конца января 2025 года — через 11 дней после инаугурации Трампа (состоится 20 января). «До сих пор это было обычным решением, но продление требует единогласной поддержки 27 государств-членов», — пишет Bloomberg,