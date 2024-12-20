Украинская сторона отказалась от проведения рождественского прекращения огня. Вместо этого она начала вести «безобразную кампанию» против Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, судить Владимира Зеленского за его поступки должны граждане Украины. Он виновен во многом, но именно в последние дни видные его провокационные действия по отношению к Венгрии.
«Он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться», — обратил внимание Сийярто.
При этом сделано это было из-за того, что Венгрия выступила с мирными призывами. Теперь же после отклонения ее предложения именно Украине и западным странам придется отвечать перед своими гражданами.
Ранее Зеленский нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Он заявил, что у венгерского политика нет мандата на переговоры между Украиной и Россией, и поэтому не обсуждал с ним рождественское перемирие.