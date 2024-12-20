В Пентагоне не ответили, что будет с согласованными для помощи ВСУ деньгами

По имеющимся данным, США располагают примерно 6,7 миллиардами долларов, согласованными для поддержки Украины. Из этой суммы 5,6 миллиарда предназначены для передачи военной техники со складов Пентагона, а оставшиеся 1,13 миллиарда — на закупку нового оборудования. Райдер отметил, что новое объявление о помощи Киеву ожидается до конца срока полномочий нынешней администрации.