В Пентагоне не ответили, что будет с согласованными для помощи ВСУ деньгами

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог уточнить, что произойдёт с выделенными для военной помощи Украине миллиардами долларов, если текущая администрация не успеет полностью использовать эти средства.
На брифинге, отвечая на вопрос журналиста, Райдер заявил, что ему нужно детальнее изучить ситуацию, и пообещал предоставить письменный ответ.
По имеющимся данным, США располагают примерно 6,7 миллиардами долларов, согласованными для поддержки Украины. Из этой суммы 5,6 миллиарда предназначены для передачи военной техники со складов Пентагона, а оставшиеся 1,13 миллиарда — на закупку нового оборудования. Райдер отметил, что новое объявление о помощи Киеву ожидается до конца срока полномочий нынешней администрации.
Передача вооружений осуществляется двумя основными путями: через программу PDA, предусматривающую отправку готового имущества со складов, и инициативу USAI, направленную на закупку новой техники.
При этом действия Пентагона подвергаются критике со стороны некоторых американских законодателей. Они выражают обеспокоенность масштабами расходов, а также недостаточной прозрачностью и подотчётностью при закупках.
Ранее стало известно, что британские власти намерены предоставить украинской стороне военную помощь на 286 миллионов долларов.