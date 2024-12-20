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Премьер Ливии назвал неприемлемой идею «альтернативного плацдарма» России

Все попытки незаконного въезда в Ливию встретят жёсткое противодействие.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил, что страна будет оказывать сопротивление и вести борьбу против всех, кто попытается проникнуть на её территорию без соответствующего разрешения. Об этом пишет Bloomberg.

Так он ответил на предположения экспертов о возможной переброске Россией части своих военных из Сирии в Ливию.

Дбейба подчеркнул, что Ливия не примет иностранные силы, которые стремятся установить свою гегемонию и власть над страной и её народом. По его словам, все попытки незаконного въезда в Ливию встретят жёсткое противодействие.

Напомним, 19 декабря, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Россия начала перемещать вооружение и системы ПВО с баз в Сирии на территорию Ливии.

Между тем президент России Владимир Путин сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что Алеппо был захвачен всего 350 боевиками, несмотря на присутствие около 30 тысяч правительственных войск и проиранских подразделений, которые отошли без сопротивления.