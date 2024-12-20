Премьер Ливии назвал неприемлемой идею «альтернативного плацдарма» России

Между тем президент России Владимир Путин сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, что Алеппо был захвачен всего 350 боевиками, несмотря на присутствие около 30 тысяч правительственных войск и проиранских подразделений, которые отошли без сопротивления.