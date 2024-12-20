Западные страны при любом раскладе будут подавать итоги специальной военной операции как проигрыш России. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Заявление стало ответом на вопрос журналиста британской телерадиокомпании BBC на прямой линии. Во время обращения к президенту РФ Владимиру Путину он заявил, что Москва якобы уже проиграла, задач спецоперации страна не достигла.
Однако по двум направлениям журналист оказался не прав. На данный момент спецоперация продолжается. Кроме того, ежедневно Россия акцентирует внимание на своих успехах. А именно, не продвижении и освобождении населенных пунктов.
«Эти так называемые журналисты, они на самом деле подстилки глубинного государства, они проторивают дорожку нарративам этого государства», — указала Симоньян.
Она добавила, что РФ одержит победу в конфликте. Но Западу нужно будет подавать эту победу как проигрыш. Поэтому сейчас иностранные государства «подготавливают почву». Так, они сами придумали якобы цели спецоперации. И теперь комментируют, что они не достигнуты.
Ранее Владимир Путин заявил, что подготовку к специальной военной операции нужно было начинать раньше. Так глава государства ответил на вопрос, что бы он изменил, если бы можно было вернуться в февраль 2022-го, когда было принято решение об СВО.