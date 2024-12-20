Глава Еврокомиссии назвала сроки начала переговоров по принятию Украины в ЕС

В апреле еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что Украина станет членом ЕС не раньше 2028 года, потому что для ее принятия в объединение нужно увеличить его бюджет на 20%, что эквивалентно сумме в €200 млрд. При этом еврокомиссар считает, что у Киева есть серьезный экономический потенциал, так что его вступление в ЕС стало бы выгодной инвестицией.