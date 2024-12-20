Пентагон: в Сирии сейчас находятся около 2 тыс. военнослужащих США

В Сирии сейчас находится около 2 тысяч американских военнослужащих, а не 900, как сообщалось ранее, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.
Райдер уточнил, что изначально 900 военных США находились в Сирии ещё в период президентства Башара Асада.
Позднее в страну были направлены дополнительные силы для усиления операции, направленной на ликвидацию террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Ранее сообщалось, что США опасаются, что Турция готовится к масштабному военному вторжению на территорию, удерживаемую курдами в Сирии.