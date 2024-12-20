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Пентагон: в Сирии сейчас находятся около 2 тыс. военнослужащих США

900 военных США находились в Сирии, когда президентом страны еще был Башар Асад.

Источник: Аргументы и факты

В Сирии сейчас находится около 2 тысяч американских военнослужащих, а не 900, как сообщалось ранее, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

Райдер уточнил, что изначально 900 военных США находились в Сирии ещё в период президентства Башара Асада.

Позднее в страну были направлены дополнительные силы для усиления операции, направленной на ликвидацию террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что США опасаются, что Турция готовится к масштабному военному вторжению на территорию, удерживаемую курдами в Сирии.