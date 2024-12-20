Путин поздравил российские спецслужбы с праздником

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников российских спецслужб с профессиональным праздником. Он отмечается 20 декабря.
Президент обратил внимание, что Россия чествует профессионалов и патриотов. Они защищают национальные интересы страны и ее конституционный строй. Также специалисты стоят на защите территориальной целостности страны.
«Обеспечивают безопасность граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз», — указал президент.
Органы безопасности работают над угрозами РФ уже много лет. Безопасность страны была важным фактором на протяжении веков.
Потомки не забывают, какой путь прошли отечественные спецслужбы. Россияне чтят память людей, которые отстаивали свободу и независимость страны.
Профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности отмечается с 1995 года. Указ выпустил бывший президент РФ Борис Ельцин.
Ранее Путин, выступая на торжественной церемонии вручения госнаград в Кремле, поздравил граждан РФ с Днем Конституции. Он отметил, что страна живет, работает и постоянно развивается.