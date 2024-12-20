WP узнала об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину «под флагом НАТО»

По оценке аналитиков и чиновников, на Украине потребуется разместить десятки тысяч солдат (Reuters писал, что речь может идти от 40 тыс. до 100 тыс. миротворцев). В Европе признают, что американские войска не войдут в их число, но рассчитывают на политическую и логистическую поддержку США, пишет WP. По словам источников издания, избранный президент Дональд Трамп проявил интерес к идее размещения европейских миротворцев (об этом также писала The Wall Street Journal), но пока не ясно, поддержит ли ее новая администрация США после вступления республиканца в должность.