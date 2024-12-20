WP узнала об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину «под флагом НАТО»

Европейские страны всерьез обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня, но речи о том, чтобы объединять миротворческие силы «под флагом НАТО», не идет, сообщает The Washington Post.
Издание отмечает, что это потребовало бы согласия всех членов альянса и было бы неприемлемым вариантом для России. В Кремле заявляли о неизбежности конфликта с блоком в случае появления на территории Украины военных НАТО.
Переговоры все еще находятся на ранней стадии, в том числе потому, что прекращение боев сейчас кажется отдаленной перспективой, пишет WP. По словам собеседников, участвовавших в обсуждениях, группа европейских стран может направить свои силы, чтобы те помогли поддерживать прекращение огня или играли роль «сдерживающего фактора» для России в дальнейшем.
Некоторые европейские лидеры рассматривают возможное размещение миротворцев как один из вариантов предоставления гарантий безопасности Украине, пока та не стала членом НАТО. Кроме того, европейские соседи и союзники Киева хотят предоставить ему «рычаги влияния» перед началом переговоров с Россией и убедиться, что их собственные интересы в сфере обороны не пострадают вне зависимости от того, каким будет соглашение.
«Сейчас речь идет о попытках подумать вслух, какой вариант был бы более приемлем для украинцев», — сказал газете член Европейского совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд. По его словам, договоренность о миротворцах на Украине после прекращения огня даст понять «россиянам, что они не должны возобновлять конфликт, а американцам — что европейцы рискуют собственной шкурой».
По оценке аналитиков и чиновников, на Украине потребуется разместить десятки тысяч солдат (Reuters писал, что речь может идти от 40 тыс. до 100 тыс. миротворцев). В Европе признают, что американские войска не войдут в их число, но рассчитывают на политическую и логистическую поддержку США, пишет WP. По словам источников издания, избранный президент Дональд Трамп проявил интерес к идее размещения европейских миротворцев (об этом также писала The Wall Street Journal), но пока не ясно, поддержит ли ее новая администрация США после вступления республиканца в должность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативу, но лучшей гарантией безопасности страны считает членство в НАТО. В Кремле отмечали, что возможное размещение европейских миротворцев на Украине должно обсуждаться в ходе переговоров, но «забегать вперед» не нужно.