Путин: России нужно активнее бороться с признаками коррупции в стране

Российские спецслужбы продолжают наступательную борьбу с любыми проявлениями коррупции и экономическими преступлениями. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
Он обратился к сотрудникам Федеральной службы безопасности. Они 20 декабря отмечают свой профессиональный праздник.
По словам президента, спецслужбы ежедневно работают над увеличением уровня защиты информационной инфраструктуры. Кроме того, они обеспечивают безопасность ресурсов, которые работают в рамках крупных общественно-политических и международных мероприятий.
«Также нужно более активно поддерживать бесперебойную работу систем государственного и военного управления, обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК», — обратил внимание Путин.
Он добавил, что всеми этими вопросами спецслужбы занимаются добросовестно. Во многих показателях им нет равных — они показывают достойный пример профессионализма и ответственности.
Также Путин в ходе видеообращения отмечал, что органы безопасности работают над угрозами РФ уже много лет. Безопасность страны была важным фактором всегда — и в прошлом, и в настоящем.