Путин: борьба с терроризмом остается приоритетом для российских спецслужб

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом остается приоритетной задачей для российских спецслужб.
Он призвал все органы безопасности, особенно ФСБ, действовать максимально скоординированно и решительно в сфере антитеррористической работы, используя весь накопленный опыт.
Глава государства также обратился к Национальному антитеррористическому комитету, поручив ему тщательно координировать усилия по противодействию терроризму, планировать превентивные меры и особое внимание уделять охране стратегических военных и гражданских объектов.
Путин отметил, что те, кто разжигает национальную вражду и религиозную нетерпимость, а также пытается ослабить и дестабилизировать Россию изнутри, должны понести ответственность в полном соответствии с законом.
Российский лидер Владимир Путин таким образом поздравил сотрудников российских спецслужб с профессиональным праздником. Он отмечается 20 декабря. Политик заявил, что России нужно активнее бороться с признаками коррупции в стране.