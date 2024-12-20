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Зеленский: Киев не сможет существовать в состоянии замороженного конфликта

Боевые действия при таком раскладе могут все равно возобновиться.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона не сможет после временного перемирия с РФ жить в состоянии замороженного конфликта. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в таком случае ситуация вряд ли изменится в сторону переговоров. Скорее всего, боевые действия рано или поздно вновь начнутся.

«Что касается перемирия, нам следует понимать, что мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта», — указал Зеленский.

Напомним, что президент России Владимир Путин поднимал вопрос временного перемирия на Украине во время прямой линии. Он уверен, что в ходе заморозки конфликта киевский режим будет заниматься подготовкой своих солдат и усилением армии. Однако это не нужно РФ —она ждет долгосрочного и прочного мира с гарантиями безопасности для россиян.