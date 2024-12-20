Напомним, что президент России Владимир Путин поднимал вопрос временного перемирия на Украине во время прямой линии. Он уверен, что в ходе заморозки конфликта киевский режим будет заниматься подготовкой своих солдат и усилением армии. Однако это не нужно РФ —она ждет долгосрочного и прочного мира с гарантиями безопасности для россиян.