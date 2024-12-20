Дальневосточные депутаты предлагают расширить федеральные ограничения на торговлю вейпами

Кроме того, на рассмотрение в Госдуму направляется законопроект межпартийной группы федеральных парламентариев о запрете торговли никотиновой продукцией и устройствами для её потребления возле студенческих общежитий. Сейчас такую продукцию нельзя продавать возле образовательных учреждений, но общежития считаются местами, где студенты только живут, а не учатся, и ограничение на них не распространяется.