Дальневосточные депутаты предлагают расширить федеральные ограничения на торговлю вейпами

Инициативу планируют реализовать на федеральном уровне, направив законопроект в Правительство РФ. В Хабаровской Законодательной Думе уже одобрили инициативу, её поддержали представители Минпромторга, Минобрнауки, Минздрава Хабаровского края, региональных подразделений прокуратуры, полиции и Роспотребнадзора, общественной палаты, а также краевой детский омбудсмен.
По мнению парламентариев, остановки общественного транспорта — это места с высокой проходимостью, поэтому на благо народного здоровья никотиносодержащая продукция в них должна быть недоступна. Это будет и профилактикой потребления табака и никотина среди несовершеннолетних, так как возле остановок общественного транспорта зачастую расположены образовательные учреждения — школы, вузы, колледжи, организации дополнительного образования. Легальному бизнесу, по оценке депутатов, законопроект ущерба не нанесёт.
Заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко привёл данные Росстата: в 2023 году доля регулярных курильщиков в регионе превысила 23%, а среднероссийский показатель не достигает и 19%. Предлагаемая Законодательной Думой инициатива соответствует не только региональным целям здравоохранения, но и нацпроекту «Продолжительная активная жизнь», реализация которого начнётся в 2025 году. Одна из целей нацпроекта — сокращение потребления табака среди россиян старше 15 лет.
Ранее в целях борьбы за здоровье региона законодатели Хабаровского края предложили запретить продажу энергетических напитков в вендинговых автоматах и на территории образовательных, спортивных, медицинских и некоторых других социально значимых учреждений.
Кроме того, на рассмотрение в Госдуму направляется законопроект межпартийной группы федеральных парламентариев о запрете торговли никотиновой продукцией и устройствами для её потребления возле студенческих общежитий. Сейчас такую продукцию нельзя продавать возле образовательных учреждений, но общежития считаются местами, где студенты только живут, а не учатся, и ограничение на них не распространяется.