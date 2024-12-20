Bloomberg: Венгрия отказала ЕС в санкциях против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует принять решение о возможном вето на антироссийские санкции после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По данным агентства, Орбан заранее уведомил лидеров Европейского союза о намерении дождаться вступления Трампа в должность, прежде чем определиться с позицией по санкциям. Продление ограничений требует единогласного согласия всех 27 стран-членов ЕС. Ранее этот процесс проходил автоматически, однако, как отмечает Bloomberg, Орбан может нарушить сложившуюся практику, воспользовавшись правом вето.
Ранее США предоставили Венгрии освобождение от ограничительных мер в отношении Газпромбанка, чтобы Будапешт смог и дальше производить оплату за поставки газа. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке.