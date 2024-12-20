Bloomberg: Венгрия отказала ЕС в санкциях против России

По данным агентства, Орбан заранее уведомил лидеров Европейского союза о намерении дождаться вступления Трампа в должность, прежде чем определиться с позицией по санкциям. Продление ограничений требует единогласного согласия всех 27 стран-членов ЕС. Ранее этот процесс проходил автоматически, однако, как отмечает Bloomberg, Орбан может нарушить сложившуюся практику, воспользовавшись правом вето.