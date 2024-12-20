Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Венгрия отказала ЕС в санкциях против России

Орбан после инаугурации Трампа решит судьбу ограничений.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует принять решение о возможном вето на антироссийские санкции после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, Орбан заранее уведомил лидеров Европейского союза о намерении дождаться вступления Трампа в должность, прежде чем определиться с позицией по санкциям. Продление ограничений требует единогласного согласия всех 27 стран-членов ЕС. Ранее этот процесс проходил автоматически, однако, как отмечает Bloomberg, Орбан может нарушить сложившуюся практику, воспользовавшись правом вето.

Ранее США предоставили Венгрии освобождение от ограничительных мер в отношении Газпромбанка, чтобы Будапешт смог и дальше производить оплату за поставки газа. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке.