Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать меры поддержки Сирии

Лидеры Евросоюза обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать меры поддержки Сирии. Это значится в итоговом документе саммита.
Призыв направлен в адрес главы евродипломатии Каи Каллас. Инициаторы документа уверены, что сейчас нужно приложить все дипломатические силы в республике, чтобы выстроить инклюзивный диалог. В первую очередь это необходимо для соблюдения прав населения, включая меньшинства.
«Евросовет поручает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты мер по поддержке Сирии», — отмечено в инициативе.
Там также отмечено, что все заинтересованные стороны обязаны соблюдать независимость, суверенитет и территориальную целостность Сирии в пределах ее границ. Все это следует делать в рамках международных норм.
Ранее сообщалось, что в Сирии на данный момент находится около двух тысяч американских военнослужащих, а не 900, как сообщалось ранее. К военному вторжению также может готовиться Турция.