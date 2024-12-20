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Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать меры поддержки Сирии

Все силы в Сирии призвали выстроить в инклюзивный диалог.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры Евросоюза обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать меры поддержки Сирии. Это значится в итоговом документе саммита.

Призыв направлен в адрес главы евродипломатии Каи Каллас. Инициаторы документа уверены, что сейчас нужно приложить все дипломатические силы в республике, чтобы выстроить инклюзивный диалог. В первую очередь это необходимо для соблюдения прав населения, включая меньшинства.

«Евросовет поручает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты мер по поддержке Сирии», — отмечено в инициативе.

Там также отмечено, что все заинтересованные стороны обязаны соблюдать независимость, суверенитет и территориальную целостность Сирии в пределах ее границ. Все это следует делать в рамках международных норм.

Ранее сообщалось, что в Сирии на данный момент находится около двух тысяч американских военнослужащих, а не 900, как сообщалось ранее. К военному вторжению также может готовиться Турция.