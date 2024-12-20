Дмитрий Демешин поздравил сотрудников ФСБ с их профессиональным праздником

— Ведь сегодня важно пресекать попытки влияния недоброжелателей России на молодёжь, особенно через интернет и медиа. Как подчёркивает наш президент Владимир Владимирович Путин: «У органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан». Отдельная благодарность ветеранам. Вы — пример той самой «старой закалки», которая вдохновляет новые поколения сотрудников спецслужб. Уважаемые товарищи! Спасибо за вашу непростую работу и неоценимый вклад в стабильность нашего региона и страны! Уверен, вы с честью ответите на все вызовы! — отметил губернатор.