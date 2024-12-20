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Дмитрий Демешин поздравил сотрудников ФСБ с их профессиональным праздником

20 декабря в стране отмечают День работников органов безопасности Российской Федерации.

Источник: Правительство Хабаровского края

Сегодня в стране отмечают День работников органов безопасности Российской Федерации. С профессиональным праздником действующих сотрудников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

— Ваша работа зачастую не терпит публичности. Но её результат — спокойствие и целостность нашего общества. Вы отважно боретесь со множеством угроз: терроризмом и экстремизмом, коррупцией, наркотрафиком и посягательствами на наш суверенитет, — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Демешин также добавил, что сегодняшние реалии времени ставят перед работниками органов безопасности новые задачи, предъявляют повышенные требования ко всем компетенциям — от физической подготовки до противодействия киберугрозам.

— Ведь сегодня важно пресекать попытки влияния недоброжелателей России на молодёжь, особенно через интернет и медиа. Как подчёркивает наш президент Владимир Владимирович Путин: «У органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан». Отдельная благодарность ветеранам. Вы — пример той самой «старой закалки», которая вдохновляет новые поколения сотрудников спецслужб. Уважаемые товарищи! Спасибо за вашу непростую работу и неоценимый вклад в стабильность нашего региона и страны! Уверен, вы с честью ответите на все вызовы! — отметил губернатор.